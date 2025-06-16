İran Saldırılarında İsrail'de 8 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Saldırılarında İsrail'de 8 Ölü

16.06.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Saldırılarında İsrail'de 8 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
LGS sona erdi Sınavın soru ve cevapları yayımlandı LGS sona erdi! Sınavın soru ve cevapları yayımlandı
Netanyahu, Yunanistan’ı da karıştırdı Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı
16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti
İranlılar İstanbul’dan otobüslerle ülkelerine dönüyor İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:34
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
16:31
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı
İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
16:14
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 11:17:58. #7.13#
SON DAKİKA: İran Saldırılarında İsrail'de 8 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.