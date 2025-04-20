İran ve ABD Arasında Umman Arabuluculuğunda Olumlu Görüşmeler - Son Dakika
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İran ve ABD Arasında Umman Arabuluculuğunda Olumlu Görüşmeler

İtalya'da yapılan görüşmeler olumlu geçti, bir sonraki toplantı Muskat'ta yapılacak.

20.04.2025 00:21
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Umman'ın arabuluculuğunda İran ve ABD heyetlerinin arasında Roma'da dün yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini bildirdi.

Tajani, Rete4 kanalına verdiği demeçte, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da 19 Nisan'da Umman Büyükelçiliği'nde yapılan müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "Umman'ın arabuluculuğunda bugün (dün) İran ile ABD arasında yapılan görüşme iyi geçti." dedi.

Her iki tarafla görüştüğünü belirten Tajani, "Ben hem İranlılarla hem Amerikalılarla sürekli temas halindeydim ve gelen izlenimler olumlu. Az önce İran Dışişleri Bakanı ile konuştum; bana gelecek haftanın sonunda Muskat'ta bir başka toplantının yapılacağını söyledi.

Kısa bir süre önce İran Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve bana gelecek haftanın sonunda Muscat'ta bir anlaşmaya varmak için bir toplantı daha yapılacağını söyledi ki bu anlaşma, İran'ın atom bombası yapmamasını sağlamalı ancak İran nükleer enerjiye enerji kaynağı olarak kullanmaya devam etmek istiyor." diye konuştu.

İtalyan bakan, "Her şey doğru yönde ilerlerse ki öyle görünüyor; Ortadoğu'daki büyük karmaşa ve istikrarsızlığa neden olan fitillerden birini etkisiz hale getirmek mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Tajani, Roma'daki görüşmenin önemli bir aşama olduğunun altını çizerek, diyaloğu büyük bir kararlılıkla desteklediklerini ve işlerin olumlu sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Donald Trump, doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermiş, iki ülke mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı, müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Arasında Umman Arabuluculuğunda Olumlu Görüşmeler - Son Dakika

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