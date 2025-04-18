İran ve ABD Müzakerelerinde Kritik Görüşme - Son Dakika
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İran ve ABD Müzakerelerinde Kritik Görüşme

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki müzakerelerin önemini vurguladı ve barış için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

18.04.2025 08:31
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İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken başkent Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Bu müzakerelerin sonuçlanmasını istemeyenlerin olduğunu biliyoruz ancak barış için çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Tahran'a bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmenin ardından Grossi ile İslami, basına açıklama yaptı.

Görüşmede, UAEA'nın İran ile ABD arasında devam eden müzakerelere nasıl destek verebileceğini ele aldıklarını aktaran Grossi, "Bunun kolay bir süreç olmadığını ve bu müzakerelerin sonuçlanmasını istemeyenlerin mutlaka olduğunu biliyoruz ancak barış için çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

Müzakerelerin şu anda çok kritik ve önemli bir aşamada olduğunu söyleyen Grossi, şöyle devam etti:

"Müzakerelerin olumlu şekilde sona ermesi için bir olasılık var ve ben bu ufku görüyorum. Bu anlaşmanın geçerli olması gerekiyor. Geçerli olabilmesi için de Ajansın onayının da eklenmesi gerekiyor.

Önemli olan İran'ın ne söylediğini dinlemek ve İran'ın beklentilerinin ne olduğunu görmek. Müzakerelerin geliştirilmesi sürecinde de UAEA olarak rol almamız gerekiyor."

Grossi, bu konuda ABD tarafıyla da temas halinde olduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami de İran'ın UAEA'dan beklentisinin "tarafsızlık ve profesyonel davranış" olduğunu ifade etti.

İslami, "İran düşmanı olanların, yıkıcı akımların kötüye kullanabileceği ifadeleri kullanmayın. Bu konuda Sayın Grossi ile aynı fikirdeyiz ve o da bizim görüşümüzü teyit etti." diye konuştu.

İranlı yetkili, "Uluslararası Ajansın ve İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı önümüzdeki günlerde UAEA ile işbirliğinin ayrıntılarını ve sorunların çözümünü görüşmek için bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Müzakerelerinde Kritik Görüşme - Son Dakika

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