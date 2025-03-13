İran ve Azerbaycan İlişkileri Geliştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Azerbaycan İlişkileri Geliştirilecek

İran ve Azerbaycan Dışişleri bakanları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

13.03.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 13 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan çarşamba günü gerçekleşen görüşmede çeşitli ikili konuları da ele aldı.

Açıklamada siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan tarafların, enerji ve ulaştırma sektörleri ve sınır konularıyla ilgili ikili işbirliğinin artırılması ve ortak anlaşma ve ekonomik projelerin uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede gelecekteki karşılıklı ziyaretlere yönelik düzenlemeler ve gerekli koordinasyonun da ele alındığı ifade edildi.

Erakçi, ülkesinin Azerbaycan'la iyi komşuluk ilişkilerini sürdüreceğini ve ikili ilişkileri her alanda geliştireceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Azerbaycan İlişkileri Geliştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Bakanlık’tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma

14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
23:29 Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
23:24 Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü Küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısında ölümden döndü
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
21:50 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 15:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve Azerbaycan İlişkileri Geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.