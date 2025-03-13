İran ve Azerbaycan İlişkileri Geliştirilecek

TAHRAN, 13 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan çarşamba günü gerçekleşen görüşmede çeşitli ikili konuları da ele aldı.

Açıklamada siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan tarafların, enerji ve ulaştırma sektörleri ve sınır konularıyla ilgili ikili işbirliğinin artırılması ve ortak anlaşma ve ekonomik projelerin uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede gelecekteki karşılıklı ziyaretlere yönelik düzenlemeler ve gerekli koordinasyonun da ele alındığı ifade edildi.

Erakçi, ülkesinin Azerbaycan'la iyi komşuluk ilişkilerini sürdüreceğini ve ikili ilişkileri her alanda geliştireceğini vurguladı.