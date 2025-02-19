İran ve Katar İlişkilerini Güçlendiriyor

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha fazla güçlendirilmesinin gereğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, Katar Emiri ile iki ülke arasındaki ortak çıkarları temin etmek amacıyla ikili konuları ele aldıklarını ve yeni iş birliği yolları açmak adına güzel kararlar aldıklarını söyledi.

Pezeşkiyan, İran ve Katarlı yetkililer arasındaki sürekli görüşmelerin, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın bakış açılarını yansıttığını belirtti.

"Komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi İran'ın temel politikasıdır"

Komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve güvenlik alanlarında bölge ve komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi İran'ın temel politikasıdır. Bu konuda dost ve kardeş Katar'ın özel bir önemi bulunmaktadır." dedi.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Bu toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bu ülkenin egemenliğinin ve tüm Suriye halkının kendi kaderini tayin etme sürecine katılımının önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin serbest bırakılması için yaptığı arabuluculuk çabalarını da takdir ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Görüşmede, İslam ülkelerinin Gazze halkının çektiği acıları azaltmak ve onlara karşı işlenen suçları durdurmak için daha etkili önlemler alması gerektiğini vurguladık. Bölgedeki ve dünyadaki tüm devletlerin ilahi ve insani değerlere dayanarak, özellikle Gazze olmak üzere ezilen Filistin halkının kendi tarihi topraklarında güvenli bir yaşam sürmesini savunmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğine inanıyoruz."

"Mevcut anlaşmazlıkların çözümünün en iyi yolu yapıcı diyalog"

Ortak basın toplantısında konuşan Katar Emiri de İran'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bölgemizin zorluklarla karşı karşıya olduğu ve bu konuda koordinasyon ve istişareye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

İran'ın "komşularıyla ilişkilerini geliştirme ve derinleştirme yaklaşımını" memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Şeyh Temim, "Bugün, Sayın İran Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasındaki çeşitli iş birliği alanları hakkında görüşmelerde bulunduk ve özellikle ticaret ve ekonomi alanlarında birbirimiz arasında daha fazla potansiyel iş birliği fırsatı yaratmamız gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

İran ile ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan ve anlaşmazlıklara en iyi çözüm yolunun diyalog olduğunu söyleyen Şeyh Temim, "Mevcut anlaşmazlıkların çözümünün en iyi yolunun yapıcı diyalog olduğu konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda Sayın Pezeşkiyan'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve İslam ülkeleriyle ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uyulmalı" vurgusu

Filistin konusunu da görüştüklerini aktaran Katar Emiri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını belirtti.

Katar Emiri, ateşkesin Gazze'deki sivillerin çektiği acılara son vereceğini ve İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan kentin yeniden yapılanması için gerekli koşulları hazırlayacağını ifade etti.