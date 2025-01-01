İranlı Turistler Van’da Yılbaşı Coşkusu Yaşadı - Son Dakika
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İranlı Turistler Van’da Yılbaşı Coşkusu Yaşadı

İranlı Turistler Van’da Yılbaşı Coşkusu Yaşadı

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 25 bine yakın İranlı turist, eğlence mekanlarını doldurarak yeni yılı müzik eşliğinde karşıladı. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlılar, 'mutlu yıllar' dilekleriyle kutlamalara katıldı.

01.01.2025 00:27  Güncelleme: 00:34
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VAN'a gelen İranlı turistler, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Müzik eşliğinde eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.

Van'da yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2025'e eğlenerek girmek isteyenler kentteki eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yılbaşı dolayısıyla 25 bine yakın İranlı turistin yurda giriş yaptığı öğrenildi. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağladı. Van'daki eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2025'e eğlenerek girdi. Eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Noel Baba kıyafeti giyen çalışanlar ile eğelenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı. İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İranlı Turistler Van’da Yılbaşı Coşkusu Yaşadı - Son Dakika

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