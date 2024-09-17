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Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rol aldığı projelerde adından söz ettiren ünlü oyuncu İrem Sak, babasını kaybetti. Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 75 yaşındaki Sak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.