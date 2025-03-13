İrlanda Başbakanı'ndan Gazze Uyarısı - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı'ndan Gazze Uyarısı

Micheal Martin, Gazze'de savaşın çocuklara zararı olduğunu vurguladı ve barış çağrısında bulundu.

13.03.2025 03:16
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da katıldığı bir etkinlikte, "Çatışma ve savaş en çok da savunmasız olanlara zarar vermektedir, özellikle Gazze'de, İsrail'de ve Sudan'da çok fazla sayıda çocuk öldü." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'daki St. Patrick's Günü etkinliğine katılan İrlanda Başbakanı Martin, Gazze'de öldürülen çocukları hatırlattı.

Trump'tan sonra söz alan Martin, başta Ukrayna ve Orta Doğu'da Trump'ın barışı sağlamak için çok çalıştığını ve kendilerinin de buna destek olduğunu belirtti.

"İrlanda, çatışmaları sona erdirmek ve özellikle Ukrayna ve Orta Doğu halklarına adil, kalıcı ve sürdürülebilir barış getirmek için sizinle ve uluslararası ortaklarımızla çalışmaya hazır." diye konuşan Martin, özellikle insani boyutuyla Orta Doğu'da ve Ukrayna'da yaşananları anımsattı.

Martin, Gazzeli çocuklara atıf yaparak, "Çatışma ve savaş en çok da savunmasız olanlara zarar veriyor, özellikle Gazze'de, İsrail'de ve Sudan'da çok fazla sayıda çocuk öldü. Birlikte, tüm dünya çocukları için barış ve refah için çabalamaktan asla vazgeçmedik." şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelen Martin, oradaki açıklamalarında da "Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temel prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze'ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

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