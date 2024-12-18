İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve diplomatik temasları sürdüreceklerini vurguladı.

18.12.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti.

Harris, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ni kapatacağını duyurmasının ardından Dun Laoghaire'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söyleyen Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanların açlığa terk edilmesi ve insani yardımın akmaması."

Harris, gazetecilerin İrlanda'nın tutumunu sorması üzerine, "Bugün burada hepiniz İrlanda'nın tutumunu soruyorsunuz. Peki İsrail'in eylemleri? Netanyahu'nun Gazze'deki masum çocuklara yaptıklarına ne demeli? Bu bir yıkım diplomasisidir." dedi.

İsrail'in bu kararı almasının son derece üzücü olduğunu vurgulayan Harris, bu şekilde olmamasını tercih ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Harris, İsrail'le diplomatik temasları sürdüreceklerine işaret ederek, "Ancak, kimse İrlanda'yı susturamayacak." diye konuştu.

"Ölen, sakat kalan, acı çeken çocuklar olduğunu biliyoruz"

İrlanda Başbakanı, ülkesinin insan haklarına değer verdiğinin ve uluslararası hukuka saygı duyduğunun altını çizerek, uluslararası hukukun tutarlı şekilde uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Harris, ifade özgürlüğüne inandığını ve insanların görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını, buna karşın, alternatif bir dizi gerçeğe sahip olma hakları olmadığını söyledi.

Orta Doğu ve Gazze'de yaşananların son derece ciddi ve İrlanda'nın bu konuya ilişkin pozisyonunun ilk günden beri net olduğunu aktaran Harris, 7 Ekim saldırısını kınadıklarını ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Harris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın, ölen, sakat kalan ve Gazze'ye girip görmeden dünyanın öğrenemeyeceği şekilde acı çeken masum çocuklar olduğunu biliyoruz. Sadece gönderilmeyen değil, aslında daha da kötüye giden insani yardımlardan bahsediyorum. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının raporları, durumun son zamanlarda iyileşmek bir yana önemli ölçüde kötüleştiğini gösteriyor."

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'ni kapatma kararı almıştı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 15 Aralık'ta İrlanda'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurmuştu.

Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürmüştü.

Dublin yönetimi, mayısta Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanıma kararı da almıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in, Dublin Büyükelçiliği'ni kapatma kararını eleştirerek, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.