İrlanda'daki Trinity Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
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İrlanda'daki Trinity Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Trinity Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüse erişimi kısıtladı. Öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkileri durdurmasını talep etti. Ayrıca, Trinity Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler de İsrail'in işgal politikalarını kınadı.

04.05.2024 23:17
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- İrlanda'daki Trinity Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

DUBLİN - İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Trinity Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse erişimi kısıtlayarak, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında tepki çekerken, üniversitelerde de protesto gösterileri düzenleniyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse kamp kurarak erişimi engelledi. Öğrenciler, üniversite yönetiminden İsrail ile akademik bağların kesilmesini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkileri durdurmasını talep etti. Öğrenciler, "talepleri karşılanana kadar süresiz olarak" üniversite kampüsünde kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kampüste kamp kuran öğrenciler, İrlanda'nın en önemli turistik mekanlarından biri olan Book of Kells sergisine de erişimi engelledi. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, güvenliği sağlamak amacıyla serginin bugün kapalı kalacağı belirtildi.

"Terörist İsrail işgali durdur"

Öğrenciler kampüste protestolarını sürdürürken, Filistin destekçisi yüzlerce kişi de üniversitenin önünde gösteri düzenledi. "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Terörist İsrail işgali durdur" sloganları atan göstericiler, Filistin bayrakları ile "Irkçı İsrail'e boykot" yazan pankartlar taşıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İrlanda'daki Trinity Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika

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