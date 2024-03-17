İrlandalılar, Biden'a İsrail'e silah transferini durdurma ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü'ne (Amnesty International) konuşan bir grup İrlandalı, İrlandalı bir aileden gelen ABD Başkanı Joe Biden'a yaptıkları çağrıda, İsrail'e silah transferini durdurması ve Gazze'de ateşkes talep ederek 16 yıldır devam eden ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü'nün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasına ilişkin çağrıya yer verildi.
Paylaşımda, "Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, (Gazze'de) ateşkes talep edin ve (İsrail'e) silah transferini durdurun." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in saldırılarında işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 30 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünün altı çizilen paylaşımda, bu kişilerin birçoğunun da ABD yapımı mühimmatlarla öldürüldüğü vurgulandı.
Paylaşımda yer verilen görüntüde konuşan İrlandalılar, Biden'a yaptıkları çağrıda, Gazze'de daha fazla sivil kaybını önlemek ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimi sağlamak için derhal ateşkes çağrısında bulunmasını talep etti.
Görüntüde, "Uluslararası Af Örgütü, ABD yapımı mühimmatların (Gazze'de) 43 sivili öldürdüğünü tespit etti. Bunların 19'u çocuk, 14'ü kadın ve 10'u erkek. İsrail'e silah transferini durdurmanın zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye 16 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilere dayatılan apartheid (ırkçı rejim) sisteminin de kaldırılması çağrısında bulunuldu.
Görüntüde, "Başkan Biden: köklerinizi dinleyin, İrlanda'yı dinleyin. Derhal ateşkes çağrısı yapın." ifadelerine yer verildi.
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