İş İnsanı Ömer Tolon'un Cenazesi - Son Dakika
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İş İnsanı Ömer Tolon'un Cenazesi

Go-kart kazasında hayatını kaybeden Ömer Tolon için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

02.05.2025 19:31
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Ömer Tolon (52), İzmir'de toprağa verildi. Cenazede eşinin tabutuna sarılan Merve Tolon'un, "Canımın içi. Oğlumuz bana emanet. Pamuk kalplim, canım aşkım. Orada çok mutlu ol, huzurlu ol aşkım" sözleri yürekleri dağladı.

Olay, 15 Şubat'ta Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Tolon, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 74 gün yoğun bakımda tedavi gören Tolon, önceki günün sabah hayatını kaybetti.

Ömer Tolon için bugün İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tolon'un eşi Merve Tolon, ağabeyi Tarkan Tolon, kardeşi Can Tolon, kayınpederi Feridun Karabörklü, AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ünlü şarkıcı Metin Şentürk ve iş insanları katıldı.

DEMİRÖREN AİLESİ'NDEN ÇELENK

Cenazeye Revna- Yıldırım Demirören çifti, Meltem Demirören, Lal Denizli, Kenan İmirzalıoğlu gibi iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim çelenk gönderdi.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Cenazede Merve Tolon, eşinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta sarılıp, son vedasını yapan Merve Tolon'un "Canımın içi. Oğlumuz bana emanet. Pamuk kalplim, canım aşkım. Orada çok mutlu ol, huzurlu ol aşkım" sözleri yürekleri dağladı.

METİN ŞENTÜRK DE OMUZLADI

Kılınan namazın ardından Tolon'un görme engelli şarkıcı Metin Şentürk'ün de omuzladığı tabutu, cenaze aracına taşındı. Tolon'un Örnekköy Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Nazilli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş İnsanı Ömer Tolon'un Cenazesi - Son Dakika

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