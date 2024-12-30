İşçi Beton Blok Altında Kaldı, Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşçi Beton Blok Altında Kaldı, Hayata Döndü

İşçi Beton Blok Altında Kaldı, Hayata Döndü

Kars'ta üzerine beton blok düşen işçi, hızlı müdahale ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

30.12.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta üstüne beton blok düşmesi sonucu leğen kemiği çevresinin 7 yerinde kırık oluşan ve bacağa giden ana damarı yırtılan işçi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde zamanla yarışan doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.

Kars'ta yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi Reşat Ünlükaya'nın üzerine, 1 yıl önce, balyozla duvarlarını kırdığı bir yapıda beton blok devrildi.

AFAD ekiplerinin yardımıyla beton yığınının altından çıkartılan Ünlükaya, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkiklerinde, leğen kemiğinin 7 yerinde ve kalça topuzunda kırıklar tespit edilen ve bacağa giden en büyük damarı yırtılan Ünlükaya, burada acil olarak ortopedi ve travmatoloji kliniğinden Op. Dr. Fatih Emre Topsakal ile ekibinin yanı sıra kalp ve damar cerrahi hekimlerinin eşliğinde ameliyata alındı.

Zamanla yarışan doktorlar, Ünlükaya'nın yırtılan damarlarını tamir edip acil müdahale gerektiren kırıkları tedavi etti.

Erken müdahaleyle hayata tutunan Ünlükaya'ya, Dr. Topsakal ve ekibince 8 saat süren ikinci ameliyatta kırık bölgelere çoklu plaklar uygulandı.

Tedavileri tamamlanan ve sakat kalmaktan kurtulan Ünlükaya, kazadan bir yıl sonra rahatça adım atıp yürümenin mutluluğunu yaşadı.

"Hem hayati risk hem de yaşayabileceği sakatlık önlendi"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Özgür Dağ, AA muhabirine, Ünlükaya'nın ameliyatına kalp damar cerrahları olarak katıldıklarını, bacağa giden ana damarın tıkanması sonucu uzvun kesilme ihtimali olduğunu söyledi.

Bu tip durumlarda erken müdahale ve multidisipliner yaklaşımın önemli olduğuna dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Bacağa giden ana damarın yaralandığını gördük ve tamir ettik, aynı esnada ortopedik düzeltmeler yapıldı ve hastanın hayatını kurtarma amaçlı önemli aşama kaydettik. Hastanemizde yapılan acil ameliyatla hastanın hem hayati riski hem de yaşayabileceği sakatlık önlendi."

Hastanenin Ortopedi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel de başarılarıyla adından söz ettiren kliniklerinde, komplike pelvis cerrahisini sorunsuz gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Dr. Topsakal da üzerine beton blok devrilen hastanın vücudunda ölümcül kırıklar olduğunu, özelikle pelvis bölgesindeki (leğen kemiği) bütün kemiklerin kırıldığını belirterek, "İlk ameliyatta hastanın femur boynu dediğimiz kalça topuzunu vidalarla tespit edip kalp damar cerrahi ile damar tamiri gerçekleştirdik. Daha sonra hastanın pelvis bölgesindeki kırığı için geçici tespitler uyguladık." dedi.

İkinci ameliyatta pelvisin, çanak kemiğinin ön ve arka taraflarını, sakrum ve pubis kemiklerini plaklarla tedavi edip stabil hale getirdiklerini aktaran Topsakal, hastanın 3 ay yatak istirahatinde kaldığını ifade etti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Topsakal, "Hastamız yürüyebiliyor, spor yapabilecek konuma geldi. Yakında eski işine başlamasını planlıyoruz. Ameliyat olmasaydı, kesinlikle bir bacağının üzerine basamayacak ve sakat kalacaktı." diye konuştu.

Kırıkların vücuttaki ulaşımı en zor bölgelerde olduğuna işaret eden Topsakal, bu kırıkların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Topsakal, "Literatürde pelvis bölgesinde bu kadar fazla kırığın olduğu cerrahi nadir görülüyor, ameliyatla ilgili bir problem olmadan hastamız sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.

"Mutluyum gezmek, yürümek çok güzel"

Reşat Ünlükaya, balyozla kırdığı duvarın devrildiği esnada kaçmaya çalışırken ayağının yerdeki demire takılmasıyla beton blok altında kaldığını anlattı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Ünlükaya, "Sağ olsun Fatih hocam çok başarılı ve güzel ameliyat yaptı. Ayağı kalkmaya umudum yoktu, çok şükür bugünlere geldik. Yürüyeceğimi tahmin etmiyordum, ağrım çoktu, kemiklerim hep kırılmıştı. Mutluyum gezmek, yürümek çok güzel. Önce Allah, sonra hocalar hayatımı kurtardı." dedi.

Kaynak: AA

Ameliyat, Güvenlik, Hastane, erzurum, İnşaat, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kaza, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi Beton Blok Altında Kaldı, Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:33:07. #1.12#
SON DAKİKA: İşçi Beton Blok Altında Kaldı, Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.