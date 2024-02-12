İşçi Sendikası Başkanı Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşçi Sendikası Başkanı Tabancayla Vuruldu

İşçi Sendikası Başkanı Tabancayla Vuruldu

İzmir Çiğli'de konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasının ortağı olan Onur A., işçilerle konuşmak için gelen Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı Alagöz hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

12.02.2024 18:02  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının ortağı Onur A., işçilerle konuşmak için gelen Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'u tabancayla bacağından vurdu. Yaralı Alagöz, hastaneye kaldırılırken, Onur A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kokordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya geldi. Fabrikanın kafeteryasında fabrikanın ortağı iki kardeşten Onur A., tabancasını çıkarıp, ateşledi. Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Onur A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sendika, İzmir, Çiğli, Saldırı, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi Sendikası Başkanı Tabancayla Vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: İşçi Sendikası Başkanı Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement