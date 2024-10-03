İsdemir 54. Yılını Kutladı - Son Dakika
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İsdemir 54. Yılını Kutladı

İsdemir 54. Yılını Kutladı

İsdemir, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor ve sürdürülebilir yatırımlar yapıyor.

03.10.2024 12:58
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BORU imalatı, gemi yapımı, inşaat ve imalat gibi birçok sektöre temel girdi sağlayan OYAK Maden Metalürji şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.( İsdemir), 54'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 1970 yılında temeli atılan ve İskenderun'un yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkılar sağlayan İsdemir, 'Çevreye duyarlı üretim' ilkesi doğrultusunda karbon ayak izini azaltacak çalışmalar da gerçekleştiriyor ve demir-çelik sektörünün dünyadaki temsilcilerinden biri olma özelliği taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; İsdemir, yaklaşık 5,8 milyon ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün kapasitesine sahip. Kütük, kangal, sıcak rulo ve slab üretimi gerçekleştirilen İsdemir'de; kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran ve benzol gibi yan ürünler de elde ediliyor.

HEDEF; 2050'DE NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK

Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası'nı 2024 yılının ilk günlerinde Erdemir ile birlikte açıklayan İsdemir, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor.

Erdemir ve İsdemir, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarını asgari yüzde 25 oranında azaltmak için 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar hayata geçirecek. Söz konusu yatırımlar kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da gerçekleştirilecek. Net Sıfır Yol Haritası kapsamında yapılacak yatırımlar ile Erdemir ve İsdemir'in ham çelik üretim kapasitesi de 2030 yıl sonuna kadar 13 milyon tona ulaşacak.

DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK İÇİN YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsdemir ayrıca demir-çelik sektöründe yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2024 yılında 79 milyon 500 bin dolarlık yatırım ile 1 milyon 200 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'ni devreye alan şirket, 1'inci Yüksek Fırın yatırımında ise montaj ve test çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

İskenderun, İsdemir, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

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