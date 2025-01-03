İsfahani Mescidi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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İsfahani Mescidi Yeniden Açıldı

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Ankara'daki İsfahani Mescidi, restorasyonun ardından ibadete açıldı. Açılışta dualar edildi.

03.01.2025 16:17
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(ANKARA) - Ankara'da bulunan tarihi İsfahani Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan İsfahani Mescid'nin ibadete açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, "Hakikaten aslına uygun, ecdadımıza uygun bir şekilde gayet güzel tamir edilmiş ve bugün ibadete açıyoruz. Cenab-ı Hak emeği geçen herkesten razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek cuma günü bir dua ile camimizin, mescidimizin açılışını aminlerimizle gerçekleştirelim inşallah" dedi.

Dualar eşleğinde açılışı yapılan İsfahani Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla restore edilerek ibadete hazır hale getirildi.

Mekansal olarak "yek mekan" tabir edilen bir forma sahip bulunan mescid, özenli duvar işçiliği, Selçuklu taş kapıları benzeri cephe silmeleri ve kalem işleriyle dikkati çekerken, günümüze kadar çeşitli defa onarım geçirmiş olan İsfahani Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içinde restorasyona alındı.

Restorasyon kapsamında; enjeksiyonlu duvar güçlendirme, özgün duvar yapılarının ortaya çıkartılması, çatı aktarımı, su yalıtımı, mekanik ve kimyasal temizlikle elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Vakfiyesinde yer alan bilgiler ile geçmişteki bir restorasyon çalışmasında bulunan bir tabeladaki tarihlemeye göre mescidin, 13'üncü yüzyılda yapılıp, 14'üncü yüzyılda da bazı küçük eklentiler kazandığı tahmin ediliyor. İsfahani Mescidi'nin kurucusunun ise büyük mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinden Abdülkadir İsfahani olduğu birçok tarihi kayıtta yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsfahani Mescidi Yeniden Açıldı - Son Dakika

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