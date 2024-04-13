Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı - Son Dakika
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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Es-Saviye ve Kusra köylerine saldırarak Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Saldırılarda yaralanan olmazken, İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede bir Filistinli yaralandı. Son dönemde Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları artış gösteriyor.

13.04.2024 20:03  Güncelleme: 22:29
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İsrail, Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da tansiyon yükseliyor. 14 yaşındaki İsrailli bir gencin kaybolması sonrasında patlak veren olaylar, çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından ayyuka çıktı. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistin köylerine saldırarak evlere ateş açtı.

DÜNKÜ OLAYLARDA 1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞ, 25 KİŞİ YARALANMIŞTI

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, dün 14 yaşındaki İsrailli bir gencin kaybolması sonrasında Ramallah yakınlarındaki bir köye silah ve taşlarla saldırmış ve çıkan olaylarda 1 Filistinli öldürülmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

14 YAŞINDAKİ İSRAİLLİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün yaptığı açıklamada "14 yaşındaki Binyamin Achimair'in cansız bedeni kısa süre önce Malachei HaShalom bölgesinde bulundu" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, FİLİSTİNLİLERİN KÖYLERİNE SALDIRDI

Achimair'in cansız bedeninin öldürülmüş halde bulunmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da iki köye saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus'ta Es-Saviye ve Kusra köylerine saldırdı.

Saviye Köy Meclisi Başkanı Mahmud Hasan, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Eli yerleşim biriminden onlarca yerleşimcinin, köyün doğusundaki bölgede Filistinlilerin evlerine saldırdığını söyledi. Hasen, "Evlere ateş açtılar ve vatandaşları taşladılar. Yaralanan olmadı." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE ATEŞ AÇILDI

Yasa dışı Yahudi yerleşimi karşıtı aktivist Fuad Hasan da silahlı Yahudi yerleşimcilerin, Kusra köyünün güney ve doğu kesimlerinde Filistinlilerin evlerine ateş açtığını ve bir işletmeyi ateşe verdiğini söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine saldırı girişiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 36 yaşındaki Filistinlinin, bacağından gerçek mermiyle vurulduğu ve Nablus'taki Rafidya Hatanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı

YARALI SAYISI 50'YE ÇIKTI

Filistin Televizyonu'nun haberinde, Yahudi yerleşimcilerin dün akşamdan bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda yaralananların sayısının 50'ye çıktığı ifade edildi.

NE OLDU?

Yahudi yerleşimciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 750'den fazlası yaralandı, 8 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria\'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İSMAİL KILINÇ: İsrail yaptığı bu vahşeti,tarihte Kıbrıslı Türklere Rumlar’ın yaptığı vahşetin aynısı Rahmetli Bülent Ecevit Ayşe tatile çıksınla son buldu.(tarihinizi bilin balık hafızalı kişiler)yani tarih tekerrür ibarettir bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin o yılan birgün sizi bizi sokacaktır.israil tüm dünyaya meydan okurken eski beğenmeyenler eskisi gibi cesaretli olun. 65 18 Yanıtla
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