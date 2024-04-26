İsias Otel Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor

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HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Davayı izlemek için Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Bu dava yalnızca İsias Otel'de hayatını kaybedenler ve ailelerinin değil milyonların gözünün üstünde olduğu bir davadır. O zor zamanlarda ve günlerde yakınlarını kaybedenlerin gözünde devletin adaleti sağlayabileceğine olan inancın tesis edilmesi için önemlidir. Bizler için İsias Otel davası hakikat mücadelesidir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Davayı CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile CHP il ve ilçe örgütü temsilcileri de takip ediyor.

"BU DAVANIN SONUCU BAŞKA DAVALARA EMSAL OLACAK"

Gökçen, davaya verilen arada açıklamalarda bulundu, Gökçen şunları kaydetti:

"Önemli bir davayı takip etmek için buradayız. 6 Şubat'ta iki yıl önce çok önemli bir acı yaşadık. Bunun ardından on binlerce vatandaşımızı kaybederken, diğer yandan da yüz binlercemiz yakınlarını kaybetti ve yaralarını sarmaya çalışıyor. Şehirlerinin yeniden inşa edilmesini bekliyor. Bu dava yalnızca İsias Otel'de hayatını kaybedenler ve ailelerinin değil milyonların gözünün üstünde olduğu bir davadır. Sadece orada geleceği parlak olan, çok zeki çocukların ölmesi, ailelerinin gözyaşlarının silinmesi için değil, aynı zamanda o zor zamanlarda ve günlerde yakınlarını kaybedenlerin gözünde devletin adaleti sağlayabileceğine olan inancın tesis edilmesi için önemlidir. Bizler için İsias Otel davası hakikat mücadelesidir. Gerçeklik ne ise, kimin sorumluluğu varsa bu sorumluluğun ortaya çıkması için, sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi içindir. Bizler CHP olarak davayı takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda uzman görüşleri dinleniyor. Ailelerin açıklamalarını takip etmeye devam edeceğiz. Bu davanın sonucunun başka davalara emsal olabileceğini düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için bu acılar yaşanırken vatandaşlarımızın kendisini yalnız, yardımsız, desteksiz hissetmemesi için bu mücadeleyi veriyoruz."