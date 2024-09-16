Gerekçesi de bir hayli ilginç! Narin'in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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Gerekçesi de bir hayli ilginç! Narin'in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel, Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımamak için mahkemeden isim değişikliği talep etti. Temel, yaşanan üzücü olay nedeniyle 'Barış' ismini almayı planladığını söyledi.

16.09.2024 17:50
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar'la aynı ismi taşımamak için isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

NARİN ÖLDÜKTEN SONRA İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

Turgutlu'da inşaat işçiliği yapan 54 yaşındaki Nevzat Temel, Turgutlu Adliyesine isim değişikliği talebini içeren dilekçesini verdi. Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Temel, Narin Güran'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Narin Güran'ın Ölümü Üzerine İsim Değişikliği Talebi

"NEVZAT'LA AYNI İSMİ TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

Güran'ın cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımak istemediğini ifade eden Temel, "Diyarbakır'da yaşanan Narin olayından dolayı, o çocuğa eziyet çektiren, cenazesini taşıyan Nevzat ile aynı ismi paylaştığımdan dolayı mahkemeye başvurdum, ismimi değiştirmek için. Bu kişiyle aynı ismi taşımak ne bana ne de kişiliğime yakışır. İsmimi 'Barış' olarak değiştireceğim, dünyaya barış gelsin diye." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti. Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Gerekçesi de bir hayli ilginç! Narin\'in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Narin Güran, Diyarbakır, Turgutlu, 3-sayfa, manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerekçesi de bir hayli ilginç! Narin'in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Adamsın Barış abi .. 23 3 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    İşte alın bir örnek size , millet olarak nereye gidiyoruz allahım sen yardım et, Cahildik iyice cahil olduk , 17 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    senin gibi güzel insanlar çoğalsın inşallah helal olsun barış abime 15 1 Yanıtla
  • Neco:
    Gerçekten memlkette nenkadar mal var yahu 6 10 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Sadece gündem oluşturmak Show amaçlı başka bişey değil , 4 8 Yanıtla
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