İŞKAD'dan Çukurova Üniversitesi'ne Ziyaret

Adana'da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin ve üyeleri, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e ziyarette bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, heyetin Rektör Beriş ile bir araya geldiği ziyarette, üniversite-sanayi işbirliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve gençlerin iş dünyasına entegrasyonu konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beriş, üniversitenin bilgi paylaşımında kapılarının kadınlar, gençler ve girişimcilere açık olduğunu belirterek, İŞKAD yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKAD Başkanı Gergin, "Rektörümüzün vizyoner yaklaşımı ve işbirliğine açık tutumu bizleri memnun etti. Bu buluşmanın bölgemizde kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımı ve gençlerin gelişimi adına önemli adımlara vesile olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.