İskeçe Azınlık Okulu Bina Sorununu Hariçis\'e İletti

Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği yöneticileri, okuldaki bina sorununu "Yeni Sol" parlamento grubu Başkanı Aleksis Hariçis'e anlattı.
Hariçis, Batı Trakya ziyareti kapsamında İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etti.
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Hariçis'e okuldaki mevcut bina sorununu anlattı.
Ahmetoğlu, Hariçis'ten sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.
Yeni bir bina inşasının şart olduğunu kaydeden Ahmetoğlu, Hariçis'e, okulun sorunlarını anlatan yazılı bir rapor sundu.
Hariçis ise okulun sorunlarının çözüme kavuşturulması için bölge milletvekiliyle birlikte çalışacaklarını söyledi.
Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de Nisan 2023'te Batı Trakya ve söz konusu okulu ziyaret etmiş, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarının çok sayıda ihlalini tespit etmişti.
Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRİZA'dan ayrılan milletvekilleri, "Yeni Sol" adlı yeni bir parlamento grubu oluşturmuştu.
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