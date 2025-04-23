Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteynerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İskenderun Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konteyner kentte çocuklar için dans gösterisi düzenlendi.
Müzikler eşliğinde eğlenen çocuklar boyama etkinliği de yaptı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?