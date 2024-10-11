İskenderun\'da Amatör Spor Haftası Etkinliği

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda çeşitli branşlardaki sporcular gösteri sundu.

Gösterilerin ardından sporculara plaket verildi.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenleyecekleri faaliyetlerle sporda farkındalık yaratmayı, halkı düzenli fiziksel aktivitelere teşvik etmeyi ve başarılı sporcuları tanıtarak ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulhalik Görün de her yıl kutlanan etkinliklere katılan sporculara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.