Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 486 kişi ve 226 otomobil kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda aranan 10 zanlı yakalandı, 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 otomobil trafikten men edildi.

19.02.2024 13:23
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 486 kişi ve 226 otomobil kontrol edildi.

Çalışmada aranan 10 zanlı yakalandı, 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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