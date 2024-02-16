İskenderun'da Aranan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Aranan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

İskenderun\'da Aranan 4 Şüpheliden 2\'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleşen hırsızlık, kamu malına zarar verme, basit yaralama, yağma, fuhşa teşvik ve aracılık gibi olayların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. G.Ö. ve Ş.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.02.2024 20:41
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "yağma", "fuhşa teşvik ve aracılık" olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu şüpheliler G.Ö, Ş.Y, İ.D. ve Y.A. gözaltına alındı.

Bu kişilerden G.Ö. ve Ş.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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