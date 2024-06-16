İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İskenderun Kaymakamlığınca düzenlenen program, Kore Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirildi.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, törene katılanların bayramını kutladı.
Bayramlaşmaya, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu da katıldı.
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