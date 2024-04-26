İskenderun'da Cami İmamı Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da Cami İmamı Pompalı Tüfekle Öldürüldü

İskenderun\'da Cami İmamı Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci, sabah namazı için görev yaptığı camiye giderken husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İnci, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, cinayet zanlısını gözaltına aldı.

26.04.2024 11:03
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Cami, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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