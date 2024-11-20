İskenderun'da Çimlere Basınca Gülümseten Anons

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Gülümseten ses tonuyla uyaran sensör sitemini denemek isteyenler çimlere bastı

Çimlere takılan anonsu ilgi çekici bulan Hasan Günsaldı: "Araç sürücüleri bile sırf alarmı çalıştırmak için etrafından dönüp kollarını uzatıyorlar komik geliyor insanlara"

Kurulan sistemi deneyen genç Metehan Elmas: "Dört arkadaş denemek için yürüyerek geldik ve deneyince çok hoşumuza gitti baya esprili olmuş"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların yeşil alana olan duyarlılığı arttırmak için kurulan sensör sistemiyle çimlere basıldığında 'Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' ifadesinin hoparlörde yankılanması vatandaşları gülümsetti. Yeşil alan, insanları güldüren bir şekilde kayıt altına alınan ses kaydını test etmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Akdeniz kıyısında yer alan ve gelişmişlik seviyesiyle ileri düzeyde yer alan İskenderun ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgedeki depremin izlerini her geçen gün silen İskenderun Belediyesi, peyzaj çalışmalarına da hız kazandırdı. Daha önce yere çöp atılması durumunda cezai işlem uygulanacağını dile getiren İskenderun Belediyesi, şimdiyse kent merkezinde bulunan Mete Aslan bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alana hoparlör sistemi kurdu. Çimlere basıldığını algılayan sensör sisteminin verdiği uyarıyla birlikte hoparlörden 'Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' şeklinde insanları gülümseten anons dile geliyor. Bölge halkının beğenisini toplayan gülümseten anons, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Araç sürücüleri bile sırf alarmı çalıştırmak için etrafından dönüp kollarını uzatıyorlar, komik geliyor insanlara"

Çimenlere basıldığında ortaya çıkan sesin insanları güldürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki Hasan Günsaldı, "Caydırıcı bir uygulama diye düşünüyorum. En azından çimlere basacak olan yayalar için ürkütücü ve esprili bir sistem olmuş. Ben gayet başarılı buldum, tebrik ediyorum yapanları. İskenderun Belediye Başkanı şu anda peyzaj ve görsel estetikle alakalı gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor. Görsel estetiği olarak şehre giriş açısından yerli ve şehir dışından gelen vatandaşlar için güzel bir kent görünümü gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yeşil alanlarımızı korumak için bunun olması gerekiyor, insanları bilinçlendirmek adına sadece konuşmak yetmiyor bu tarz komik ve caydırıcı şeylerin de yapılması gerekiyor. Yüzde elli kesim bunu komik buluyor. Yüzde elli kesim absürt buluyor ama böyle şeylerin en azından bir basamak olması gerektiğini düşünüyorum. Mete Aslan bulvarında yapılan sistem vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu ve bir anda sosyal medyada patladı, büyük ses getirdi. Çimlere bastığımız zaman çimlere basma lütfen yaya yolunu kullanalım deyip alarm ötüyor. Araçlar bile sırf alarmı çalıştırmak için etrafından dönüp kollarını uzatıyorlar komik geliyor insanlara. Çimlere basma olayı biraz komiklik katıyor, insanlar da bu şekilde basmayacaksa bile, sırf o alarmın sesini duymak için ve biraz eğlenmek için sensörleri çalıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dört arkadaş denemek için yürüyerek geldik ve deneyince çok hoşumuza gitti baya esprili olmuş"

Sensörü deneyebilmek için yürüyerek bölgeye geldiklerini ifade eden 20 yaşındaki genç Metehan Elmas, "Yapılan sistemi çok güzel ve güvenilir buldum. İnsanların duyarsızlığı hakkında daha çok bilinçlendirilmesini de önemli buluyorum. Denediğim zaman mantıklı bir şekilde insanların sesle uyarılması hafızalarda kalmasını beni daha çok mutlu etti. Dört arkadaş denemek için Modernevler Mahallesinden yürüyerek geldik ve deneyince çok hoşumuza gitti baya esprili olmuş. İskenderun'da farklı bir şey bulduğumuz için bir deneyelim dedik ve bizim de garibimize gitti böylelikle diğer insanlarında daha çok dikkatini çekmiştir. Bence mantıklı bir çalışma olmuş. Çimlere basma, yaya yolunu kullan demesi bizi de çok güldürdü çünkü alışılagelmiş bir durum değil İskenderun'da ilk defa deniyoruz" dedi.