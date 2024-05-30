İskenderun\'da Ev Hırsızı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde üç evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen E.A'yı bulunduğu adreste yakalandı.
Adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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