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İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Savaş Mahallesi'nde gerçekleşen 4 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarında çalınan malzemeleri satın alan hurdacı da gözaltına alındı.

İskenderun\'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 2\'si Tutuklandı
03.01.2024 - 20:09,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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