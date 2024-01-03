18:32 •
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı•
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika