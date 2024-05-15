İskenderun\'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında, ilçedeki gençler için 10 farklı sportif faaliyet gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinliklerin ilçe müdürlüğündeki kapalı spor salonunda gerçekleştirileceğini belirten Gündel, sportif faaliyetlerin 17 Mayıs'ta son bulacağını kaydetti.