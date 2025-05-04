Hatay'ın İskenderun polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katıldığı uygulamada, ilçe genelinde kontrol noktaları oluşturuldu.
Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Araçların da kontrol edildiği uygulamada, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verildi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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