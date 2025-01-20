Hatay'ın İskenderun ilçesinde balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartman dairesinin balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkan ekip, kediyi çıkardı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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