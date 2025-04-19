Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipman kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme - Son Dakika
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