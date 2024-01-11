 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı.

İskenderun\'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı
11.01.2024 - 16:32,
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Hanife Uysal Ortaokulu'ndaki sınıfın açılışı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Demiryürek, atölyelerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da dernek olarak çocukların geleceğine ışık olmak, yollarını açmak için Geleceği Kodluyoruz H2O Projesine önem verdiklerini söyledi.

Kaptanoğlu, proje kapsamında İskenderun'da 37 okulda 5'inci ve 6'ncı sınıf 2 bin 220 öğrenciye ve 148 öğretmene ulaşarak eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Hanife Uysal Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yumuşak ise projenin sürdürülebilir olması ve yaygınlaştırılması konusunda tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.??????????????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Murat Sefa Demiryürek, İskenderun, Hatay, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da 'Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri' sınıfı açıldı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement