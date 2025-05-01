Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde 4 bin 134 aracı kontrol etti.
Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı.
Öte yandan plakası bantlanan, standart dışı plaka ve abartı egzoz takılan 44 motosiklet ile 21 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Trafik Denetimi: 385 Sürücüye 4,6 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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