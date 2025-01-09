Hatay'ın İskenderun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İskenderun- Adana Otoyolu'nda Ö.M'nin kullandığı 31 K 4282 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi F.M, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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