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İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi - Son Dakika
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İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Demiryürek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaparak değerlendirdi. Kaymakam Demiryürek, fotoğrafların güzel ve değerli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 2023\'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi
08.01.2024 - 16:43,
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İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Demiryürek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" adlı fotoğrafına oy veren Demiryürek, "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" başlıklı karesini seçti.

Demiryürek, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" adlı fotoğrafını oyladı.

Seçimlerinin ardından oylamayı değerlendiren Demiryürek, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.

Kaymakam Demiryürek, karelerin döneme tanıktık ettiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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