İSKİ, suya kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı, 39 ilçede numune alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İSKİ, suya kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı, 39 ilçede numune alınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp suyun kalitesi 7 gün 24 saat izlenirken, İl Sağlık Müdürlüğü de 39 ilçede numune alıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, su kalitesine ilişkin parametrelerin 7 gün 24 saat takip edildiği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı aktarıldı.

Şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesinin, kaynağından son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yayımladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, akredite laboratuvarlarımızda analiz edilmekte, su kalitesine ilişkin ilgili parametreler, çevrim içi izleme sistemlerimiz aracılığıyla da 7 gün 24 saat takip edilmektedir. Ayrıca idaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir."

Açıklamada, İstanbul'un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesinin söz konusu olmadığı bildirilerek, "İSKİ olarak 16 milyon İstanbullunun sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla arıtma, izleme ve denetim faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın, şebeke suyunun güvenilirliğine ilişkin sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, İdaremizin resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
İl Sağlık MüdürlüğüİstanbulŞebekeŞebekeSağlıkGüncelÇevreİSKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:09:41. #.0.3#
SON DAKİKA: İSKİ, suya kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı, 39 ilçede numune alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei