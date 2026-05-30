Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Y.D. yönetimindeki 34 NG 8733 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden G.D, A.M.D. ve E.D. sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?