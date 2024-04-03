İskoçya Bölgesel Başbakanı İngiltere'yi İsrail'e silah satışını durdurmaya çağırdı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması talebini yineleyerek, "İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmayarak masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı olma tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.
Yusuf, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hitaben yazdığı mektupta, hükümete 23 Şubat'ta yine benzeri bir mektup yazdığını ancak Gazze'de ölü sayısı artmasına rağmen İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışına yönelik bir adım atmadığını hatırlattı.
Aralarında İngilizlerin de bulunduğu yardım görevlilerinin öldürüldüğü İsrail hava saldırısına dikkati çeken Yusuf, şunları ifade etti:
"Acil bir soruşturma çağrısında bulunan açıklamanızı not ediyorum ancak çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'de 190'dan fazla insani yardım çalışanı öldü. Bir sonu olacakmış gibi görünmüyor. Hesap verme yok, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son kararını dikkate aldığını gösteren çok az işaret var ya da hiç işaret yok."
"İsrail hükümetine hesap sorulmalı"
Yusuf, tüm yaşananlara ve İsrail'in sivillere, hastanelere ve yardım gönüllülerine saldırılarına rağmen İngiltere hükümetinin İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinin İsrail'e ihracat lisanslarını iptal etmediğini belirtti.
İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ancak İsrail'in eylemlerinin "meşru bir tepkinin ötesine geçtiğini" vurgulayan Yusuf, "Artık yeter. İsrail hükümetine hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.
Yusuf, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:
"İngiltere hükümetinden İsrail'e yapılan silah satışlarını derhal durdurmasını talep etmek için tekrar mektup yazıyorum. İsrail hükümetinin elinde açlık ve şiddete maruz kalan Filistinlilere hayati yardım sağlayan insani yardım çalışanlarının öldürülmesi gibi sivil ölümlerin sayısı da kabul edilemez. İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmayarak masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı olma tehlikesiyle karşı karşıyadır."
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