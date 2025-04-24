İŞKUR Gençlik Programı 82 Bin Öğrenciye Destek Sağladı - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı 82 Bin Öğrenciye Destek Sağladı

İŞKUR, üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştıran programda 82 bin öğrenci yararlandı.

24.04.2025 11:19
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 82 bin 570 öğrenci yararlandı.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmaları ve çalışma hayatında tecrübe sahibi olmaları amacıyla geçen ay İŞKUR Gençlik Programı başlatıldı.

Genç istihdamının artırılması için düzenlenen programda 127 kamu üniversitesiyle yapılan işbirliği çerçevesinde öğrenciler, hem teorik eğitimlerini alıyor hem de belirli alanlarda çalışarak iş gücü piyasasına hazırlanıyor.

437 bin 215 öğrenci başvuru yaptı

Programa başvurular İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR mobil uygulama ve e-Şube, Alo170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabiliyor.

Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na bugüne kadar 437 bin 215 öğrenci başvurdu.

Üniversitelerde çekilen kuralar sonucunda toplamda 82 bin 570 öğrenci, söz konusu programdan yararlanma imkanı yakaladı.

Programa en fazla başvurunun yapıldığı il, 25 bin 234 başvuru ile Ankara oldu. Onu sırasıyla İzmir, İstanbul, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Antalya, Samsun ve Eskişehir izledi.

Öğrencilere günlük 1083 lira nakdi destek

Öğrenciler, program kapsamında sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik, idari destek ve toplumsal hizmet ile işbirliği, öğrenci gelişim ve uyum, dijital dönüşüm ve inovasyon gibi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ana faaliyetler ve bunlara bağlı alt faaliyet alanlarında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün işbaşı yapabilen öğrenciler, günlük 1083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde herhangi engel de bulunmuyor.

Öte yandan, program kapsamında öğrencilere bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilerek iş gücüne katılmaları noktasında destekleyici faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İŞKUR Gençlik Programı 82 Bin Öğrenciye Destek Sağladı - Son Dakika

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