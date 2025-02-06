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İŞKUR ve KTÜ İşbirliği

İŞKUR ve KTÜ İşbirliği

İŞKUR İl Müdürü Kaba, KTÜ Rektörü Çuvalcı'ya öğrencilere yönelik istihdam programları hakkında bilgi verdi.

06.02.2025 15:48
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İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR İl Müdürü Kaba'nın, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret ederek, İŞKUR'un üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak için geliştirdiği programlar hakkında bilgi verdi.

Kaba, "Gençlik Programı"nın sadece iş bulma noktasında değil, aynı zamanda iş dünyasında ihtiyaç duyulanı bilgi, beceri ve disiplini kazandırma sürecinde önemli bir köprü görevi göreceğini dile getirdi.

Programın üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra işgücü piyasasına kolayca uyum sağlayabilmelerine katkı verdiğini aktaran Kaba, "Program kapsamında öğrencilere günlük bin 83 lira cep harçlığı ödenek, bunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Arama Becerisi Geliştirme eğitimi gibi çeşitli eğitim modülleri sunulacak." dedi.

Prof. Dr. Çuvalcı da KTÜ olarak gençlerin iş hayatına hazırlanması sürecinde bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Kaba, KTÜ yönetimine İŞKUR Trabzon Kariyer EXPO 2024 İstihdam Fuarı'na verdiği desteklerden dolayı Çuvalcı'ya plaket takdim etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ali Temiz, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Öztürk de yer aldı.

Kaynak: AA

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