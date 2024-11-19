Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Derviş Paşa Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken, iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.
Binanın bulunduğu yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Enkaz, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Ağır Hasarlı Bina Kendiliğinden Çöktü - Son Dakika
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