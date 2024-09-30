İslahiye'de Motosiklet Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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İslahiye'de Motosiklet Denetimi Yapıldı

İslahiye\'de Motosiklet Denetimi Yapıldı

Polis, Gaziantep İslahiye'de 25 motosiklet kontrol etti, çeşitli ceza işlemleri uygulandı.

30.09.2024 15:17
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.

Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 25 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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