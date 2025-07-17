İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Umman, Libya, Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği ile Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve müdahalelerini şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ülkenin içişlerine müdahalesine tepki gösterildi.

İsrail saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "İsrail, bu saldırılarıyla uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve Suriye'nin hem egemenliğini hem de toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Bölgesel barışı tehdit eden İsrail saldırılarının önüne geçilmesi gerekir." denildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumun sorumlulukları çerçevesinde Suriye'deki İsrail işgalini bitirecek adımlar atmaları talep edilen açıklamada, Suriye'de güven ve istikrarı baltalayan her türlü eylemin sonlandırılması çağrısında bulunuldu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Suriye topraklarında, özellikle Suveyda ve Şam'ı hedef alan saldırılarının kınandığı belirtildi.

İsrail saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettiğini teyit eder." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nden (Rabıta) yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik saldırıları kınandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Rabıta Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, "İşgalci İsrail hükümeti, ülkelerin egemenliğine saldırmada tehlikeli barbarca bir yol izliyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail'in tehlikeli ihlallerinin önüne geçmesi yönünde adımlar atması çağrısı yapan İsa, Tel Aviv yönetiminin söz konusu saldırılarla Suriye halkının güven ve istikrarını yeniden tesis etmesine engel olmaya çalıştığını kaydetti.

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi de yaptığı açıklamayla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in bahsi geçen saldırılarla hem Suriye'nin egemenliğini hem de uluslararası hukuku hiçe saydığına işaret edilen açıklamada, bu saldırılarla İsrail'in Arap ve Müslüman ülkelerinde yayılma yönündeki kötü niyetlerini gözler önüne serdiği ifade edildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.