İsmail Kılıçarslan'a Suç Duyurusu - Son Dakika
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İsmail Kılıçarslan'a Suç Duyurusu

DEM Parti, İsmail Kılıçarslan'ın Alevilere yönelik yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

13.03.2025 16:04
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(ANKARA) - DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve parti avukatları, Suriye'deki Alevilere yönelik "nefret ve ayrımcılık" diliyle yazı kaleme aldığı gerekçesiyle Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve parti avukatları, Suriye'deki Alevilere yönelik "nefret ve ayrımcılık" diliyle yazı kaleme aldığı ve hakaret ettiği iddia edilen Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, ulusal ve uluslararası sözleşmelere dikkat çekilerek, Kılıçarslan'ın yazısına yer verildi.

Suç duyurusunda, "Öncelikle kamu barışını bozmaya elverişliliği tartışmasız ifadeler içeren internet yayını ve X paylaşımına erişimin engellenmesine, yürütülecek etkin ve etkili soruşturma akabinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesindeki 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama', 214. maddesindeki 'Suç işlemeye tahrik', 215. maddesindeki 'Suçu ve suçluyu övme', 122. maddesindeki 'Nefret ve ayrımcılık suçu' ile Savcılıkça resen tespit edilecek başkaca suç fiillerini gerçekleştiren şüpheli hakkında cezalandırma talebiyle iddianame tanzimine karar verilmesi" talep edildi.

Kaynak: ANKA

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