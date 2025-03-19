İsmail Saymaz Gözaltında

(İSTANBUL)- Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında Şüpheli İsmail Saymaz isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan Gezi Parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;

Taksim Dayanışması içinde görev alan ve Gezi Parkı olayları sürecinde eylemlerin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla forum toplantı organizasyonları faaliyetinde bulunan, olaylar sürecinde Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman KAVALA'nın websitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri, Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendirmesinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can ATALAY, Çiğdem Mater UTKU ve Ayşe Mücella YAPICI ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı, ayrıca kendisi hakkında yapılan açık kaynak çalışmalarında kişisel sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olayları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu ve bir plan ve senaryo dahilinde yürütülen kalkışma olaylarını tüm ülkeye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ve bu suretle de üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım suçunu işlediği anlaşılan İsmail Saymaz yakalanarak gözaltına alınmış olup arama işlemleri devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir. Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirlerek devam edecektir."