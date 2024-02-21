İspanya Başbakanı Fas\'ın Batı Sahra özerklik teklifine destek verdi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için gittiği Fas'ta, bu ülkenin 2007'de Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu Fas egemenliği altındaki Batı Sahra'ya yönelik özerklik teklifine verdiği desteği yineledi.

Sanchez, Rabat'ta Fas Kralı 6. Muhammed ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Sahra için Fas'ın getirdiği önerinin "gerçekçi bir temelde ve çözüme yönelik" olduğunu savundu.

Batı Sahra'nın Fas egemenliği altında bir özerklik elde etmesine destek verdiklerini dile getiren Sanchez, bunun gerçekleşmesi halinde İspanya ve Fas arasındaki ikili ilişkilerde belirlenen yol haritasına da olumlu yansıyacağını belirtti.

İspanya ile Fas arasında 2021-2022'de yaşanan diplomatik kriz

İspanya ve Fas arasında, Batı Sahra sorunundan dolayı 2021 ve 2022 yılları arasında 19 ay süren bir diplomatik kriz yaşanmıştı.

İspanya hükümetinin, Kovid-19 hastalığı geçiren Polisario Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi tedavi için gizlice İspanya'ya getirmesiyle başlayan krizde, Fas yönetimi ilk önce Madrid'deki Büyükelçisi Kerime Binyaiş'i geri çekmiş, ardından 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin Ceuta kenti sınırından İspanya'ya giriş yapmasına göz yummuştu.

İspanyol hükümeti ise orduyu bölgeye göndererek bir hafta içinde göçü durdurmuştu.

Bu olaylar sonrasında Sanchez ülkesinin Batı Sahra politikasında değişikliğe giderek, 14 Mart 2022'de Fas Kralı 6. Muhammed'e yazdığı mektupta, Fas'ın Batı Sahra ile ilgili özerklik planına destek verdiğini belirtmişti.

İspanya hükümetinin bu girişiminden sonra bu kez Cezayir ile diplomatik kriz başlamış ve yine 19 ay süren bu kriz Cezayir'in geri çektiği Madrid Büyükelçisi'nin yerine Kasım 2023'te yeni bir atama yapmasıyla sona ermişti.