İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas\'ın başkenti Rabat\'ta görüşmelerde bulundu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'ın başkenti Rabat'ta Başbakan Aziz Ahnuş ve Fas Kralı 6. Muhammed ile bir araya geldi.

Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra ilk kez Fas'a giden Başbakan Sanchez'e, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de eşlik etti.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez, daha sonra Fas Kralı 6. Muhammed ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Sanchez, 2 Şubat 2023'te Fas'a giderek hükümetler arası yüksek düzeyli toplantıya katılmış ancak o dönemde Kral 6. Muhammed ile görüşme gerçekleştirmemişti.

Hükümet kaynakları, İspanya basınına verdikleri bilgilerde, "İspanya ve Fas ilişkileri şu anda hiç olmadığı kadar iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

İspanya ve Fas arasında 2021-2022 döneminde diplomatik kriz yaşanmıştı

İspanya ve Fas arasında, Batı Sahra sorunundan dolayı 2021-2022 döneminde 19 ay süren diplomatik kriz olmuştu.

Ülkesinin Batı Sahra politikasında değişikliğe giden Sanchez, 14 Mart 2022'de Kral 6. Muhammed'e mektup yazarak Fas'ın Batı Sahra ile ilgili özerklik planına destek verdiğini belirtmişti.

İspanya hükümetinin bu girişiminden sonra Cezayir ile diplomatik kriz başlamıştı.

İki ülke arasında 19 ay süren diplomatik kriz, Cezayir'in geri çektiği Madrid Büyükelçiliğine Kasım 2023'te yeni atama yapmasının ardından sona ermişti.